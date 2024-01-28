去年10月底，台灣馬自達發表全新世代旗艦休旅MAZDA CX-60，並提供25S、33T兩個不同動力車系，本報已於去年搶先試駕25S AWD Exclusive，對其優雅細膩的日式造車工藝有著進一步的體驗，但最想試的其實是後者，今年1月中旬才有機會實際體驗33T AWD Premium Sport的版本。

33T AWD Premium Sport配置3.3L縱置直列六缸渦輪增壓引擎及48V輕油電技術，更加貼近品牌在商品定位上所訴求的「純粹的駕馭樂趣」，其一是「縱置直列六缸」引擎在市售車款中已少之又少，尤其直六引擎特有的聲浪，對於喜愛操駕的消費者來說，遠比強節奏的音樂更催情，這也是目前市場主流小排量引擎沒有的魅力。

據廠方資訊，CX-60是以MAZDA全新的縱置後驅平台為基礎開發，除了是同級唯一縱置引擎後輪驅動SUV，更首度配置與MAZDA MX-5同級的KPC車身平衡控制技術，可有效抑制側傾帶來的不安定感，當轉彎橫向G值超過0.3G時，系統會對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的機械設計，創造可抑制車輛側傾的反抬升效果以穩定車身，增強過彎的穩定性和乘坐舒適性。

車艙內採用暖沙棕麂皮質感中控及門飾板。（陳大任攝）

駕駛面部辨識個人化系統可記憶多達250組個人化需求。（陳大任攝）

最多可記憶6名駕駛者的偏好。（陳大任攝）

可進行駕駛人面部辨識功能。（陳大任攝）

理想駕駛位置設定會自動依據身高調整。（陳大任攝）

儀表字型大小可視需求變換。（陳大任攝）

BOSE音響有多種喜好調整功能。（陳大任攝）

雙前座均為十向電動調整附加電動腰靠功能。（陳大任攝）

座椅採用大量麂皮質感材質、菱格紋Nappa真皮座椅。（陳大任攝）

行李廂空間平整化，方便收納物件。（陳大任攝）

試駕車配置直列6缸引擎，予人豐富飽滿運轉聲浪。（陳大任攝）

配備投射式LED頭燈，能自動調整照明效果。（陳大任攝）