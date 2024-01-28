柯建銘批黨團會談是「私設刑堂」 柯文哲反擊曝「這事」 @ChinaTimes

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，綠營屬意以「游昌配」爭取連任，藍營則推出「韓江配」應戰，因藍綠皆無過半，雙方都希望爭取民眾黨支持，不過民進黨立院黨團總召柯建銘今天批評民眾黨邀藍綠閉門會談「是私設刑堂」，民眾黨主席柯文哲今天出席活動時表示，其實柯建銘不希望游錫堃當選，不過仍歡迎民進黨團前來拜訪。

民眾黨團日前拋出四大國會改革，希望邀請藍綠陣營爭取立法院長人選進行黨團拜會，柯建銘則批評民眾黨提出改革「了無新意」，還說民眾黨邀藍綠去拜會像是私設刑堂。

對此，柯文哲今天出席高雄謝票行程時表示，柯文哲說柯建銘跟黃國昌有仇「大家都知道」，其實柯建銘也不希望游錫堃當選，認為候選人還是會盡量爭取選民支持。對於柯建銘私設刑堂一說，柯文哲表示「不會啦」，若游錫堃前來拜訪，民眾黨都會歡迎。

對於民眾黨立院龍頭布局，柯文哲則神秘的說「2月1日就知道」，雖已聽到「韓江配」將前往黨團拜訪，不過因行程已安排好不會去參加，會尊重黨團運作，強調民眾黨團8人會團進團出進行投票。

對於國民黨立委提出，黨團拜會過程要全程公開，避免重蹈「君悅事件」覆轍而破局，柯文哲表示會尊重個人意見，不過仍主張談完再開記者會，但如果對方仍堅持要公開「那他們就是來過場的」。