女星林心如近年從演員升格製作人，陸續產出不少經典作品，演藝事業相當順遂，與霍建華結婚後生下寶貝女兒，兩人感情穩定也令人稱羨。林心如昨（27）日滿48歲生日，今（28）日曬出10前、後的慶生照，對比下竟完全沒變，凍齡美顏被大讚「十年如一日」。

林心如今日在Instagram更新近況，昨日是她的48歲生日，她也有感而發地說，「生日願望隨著年齡越大而變得越簡單」，她在有了甜密的包袱後感到每一天都變得更精采；而林心如不忘感謝一路上陪伴她的好友們，「平安、健康、滿足、知足」。

另外林心如還附上一張兩個時期的慶生照，表示「就這樣～～10年了」，才讓眾人注意到慶生照是10年前後的她，畫面中她的臉蛋沒有太大變化，燦笑的樣子彷彿是複製貼上，不僅凍齡還看起來越來越漂亮，完全看不出林心如已經滿48歲、年紀正在奔5的女人。

在林心如的生日文底下浮出一票藝人好友留言，Melody大讚她「沒有變！love u」，張本渝笑說原來兩人是同梯的，成語蕎也驚呼林心如「完全沒變，依舊可可愛愛」，連羽球天后戴姿穎都有送上祝賀「好美，生日快樂」，足見林心如在演藝圈的好人緣。