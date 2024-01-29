南韓女神韓韶禧近日出席Dior在巴黎舉辦的「2024春夏高級訂製服系列大秀」，一身緊身薄紗黑洋裝讓她的好身材若隱若現，一出場立刻成為鎂光燈的焦點。除了令人驚豔的內場美照，韓韶禧在場外進行「粉絲福利」，咬著筆蓋親切的簽名，一舉一動都引起全網熱議。

韓劇新寵兒 又努力又有實力的仙女級演員

有「最美小三」之稱的韓韶禧，可說是目前韓劇的流量保證，不僅擁有天仙般的美貌，也具備精湛的演技實力。不過，韓韶禧的事業並非一直如此順遂，為了追尋演員夢，她曾在燒肉店、咖啡廳、酒吧等地方工作籌錢，就是希望能堅持自己的演藝事業。不斷挑戰各種角色的韓韶禧，努力證明自己並非重看不重用的花瓶，私下直率不做作的個性，更是讓她收穫一大票死忠粉。

每演必爆 各大品牌爭搶的大使人選

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，韓韶禧的探索概念多為曾出演的影視作品，像是「京城怪物」、「夫妻的世界」、「無法抗拒的他」，皆是大家所熟知的人氣韓劇。另外，她也擔任多家知名大牌的品牌大使，「Dior」、「CHARLES & KEITH」、「Boucheron」等都出現在探索概念中。

以緊身黑洋裝成為全場焦點 猶如天仙下凡

近日韓韶禧以迪奧亞太區美妝大使的身分，受邀參與「Dior巴黎2024春夏高級訂製服系列大秀」，擦上美麗的法式紅唇，身穿迪奧黑色針織上衣和緊身裙出席，姣好身材在洋裝的襯托下展露無疑，白裡透紅的皮膚像是瓷娃娃般精緻，優雅又充滿韻味的裝扮，讓她立刻成為全場焦點，內場看秀時被專業攝影師拍攝的照片，讓網友驚嘆根本是仙女下凡。

圈粉無數的「咬筆蓋簽名術」被全網瘋傳

以寵粉出名的韓韶禧，特地靠近在場外久等的大批粉絲，為了在短時間內盡可能幫大部分的粉絲簽到名，急忙將筆蓋咬在口中、騰出雙手為粉絲簽名。

這無意間咬筆蓋的舉動，被粉絲抓拍上傳後，瞬間美到出圈、照片被各大社群平台瘋傳，網友們紛紛讚美她的隨性氛圍及親民態度，「咬個筆蓋也這麼美」、「她特別繞了一圈幫粉絲簽名，真的人美心美」、「姊姊的微笑殺死我了」、「真的是仙女下凡」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月26日至2024年01月25日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『韓韶禧』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。