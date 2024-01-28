國民黨立院黨團總召之戰原預計由立委賴士葆對上傅崐萁，不過賴今(28日)在臉書發文表示，看到有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，為將砲口一致對外、不要在內部找敵人，他決定退出總召選舉。書記長洪孟楷也喊「退後原來是向前！」直呼退選無損賴士葆的資深經驗及高度。

賴士葆今(28日)發文提到，「沒想到雙方都積極複式動員拉票的過程，隨著投票日靠近，我直接或間接得知，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，表示苦不堪言，紛紛表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。靜心思考這樣的結果違背我的初衷與原則」，「在小我與大我、小愛與大愛之間，我選擇退出黨團總召選舉！也祝福國民黨立法院正副院長的選舉能夠圓滿順利，並且結合所有在野力量發揮強大的監督力量，讓台灣的民主政治步上正軌！」

「退後原來是向前！」洪孟楷對此則在臉書表示，「賴士葆委員退出總召選舉，但無損七屆立委的資深經驗及高度，未來黨團運作絕對還需要學長指導，共同發揮議事運作最強戰力。期待傅崐萁委員承擔總召一職，讓黨團三長上下一心、共同奮戰，新的會期展現與2350萬人站在一起的態度、決心。相信國民黨團絕對會是最貼近民意、最切合時政、最堅強戰力的行動團隊。」

洪孟楷強調，「接下來無論是正副院長選舉、或是未來的每個決策，都能勇往直前，一個團體有傳承、有行動、有戰力、有經驗，我們都不是完美，但是我們會是最團結的一支隊伍！」藍營布局2026年縣市長選舉，面臨新北市長保衛戰，國民黨「八塊肌」立委洪孟楷這次拿下全國最高票連任，被媒體認為是支潛力股。