台灣職業網球名將謝淑薇在2024澳洲網球公開賽混雙、女雙先後摘冠，成為在單屆大滿貫賽事包辦雙冠的寶島選手，賽後總統蔡英文也拍發賀電，肯定謝淑薇優異表現，WTA巡迴賽最新一周世界排名，謝淑薇在雙打世界排名將從第6上升到第2，澳網女雙稱后的搭擋、比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）則會登上世界第1。

這是謝淑薇生涯澳網女雙首冠，如今她的大滿貫冠軍，只差美國網球公開賽就能集齊四大賽，本屆澳網混雙、女雙都奪冠，混雙冠軍共享16.5萬澳幣獎金，女雙則共享73萬澳幣獎金，謝淑薇將可獲得44萬7500澳幣獎金。

教育部體育署表示，參加2024年澳洲網球公開賽的謝淑薇選手，在澳洲墨爾本發揮最佳實力，於當地時間1月28日奪得女子雙打冠軍，總統蔡英文在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，而謝淑薇本屆澳網取得雙冠的佳績，已締造台灣選手在澳洲網球公開賽的新歷史，蔡英文鼓勵謝淑薇持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

謝淑薇目前雙打世界排名前十，而巴黎奧運網球資格積分計算到今年6月10日法國網球公開賽結束後，謝淑薇有機會取得奧運參賽權，中華網協秘書長王凌華日前透露，謝淑薇排名積分問題不大，但根據國際網球總會（ITF）規定，女子球員要參加奧運必須先參加兩次金恩盃網球賽（前身為聯邦盃），目前謝淑薇和女雙排名34詹詠然、19詹皓晴都參加過一次，預計今年4月還會有第2次金恩盃，網協也希望有機會參加奧運的球員能夠完整打完金恩盃。