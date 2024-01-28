蔡英文在臉書表示，前天，謝淑薇才剛在這次澳洲網球公開賽和波蘭選手傑林斯基拿下混雙冠軍。今天再和比利時選手梅騰絲（Elise Mertens），獲得女雙冠軍。
她說，謝淑薇在3天內拿下兩座大滿貫冠軍，不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍。她相信這幾天，有收看澳網賽事的球迷，都會為謝淑薇在球場上的拚勁與球技感到敬佩。「我也在第一時間，致賀電給淑薇，恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史」。
網球女將謝淑薇拿下本屆澳網女雙及混雙冠軍，蔡英文總統今天表示，這不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍。她已在第一時間，致賀電給謝淑薇，「恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史」。
蔡英文在臉書表示，前天，謝淑薇才剛在這次澳洲網球公開賽和波蘭選手傑林斯基拿下混雙冠軍。今天再和比利時選手梅騰絲（Elise Mertens），獲得女雙冠軍。
她說，謝淑薇在3天內拿下兩座大滿貫冠軍，不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍。她相信這幾天，有收看澳網賽事的球迷，都會為謝淑薇在球場上的拚勁與球技感到敬佩。「我也在第一時間，致賀電給淑薇，恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史」。
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