越籍男女鄧進達、阮文成、阮氏碧芳3人替友人索討33萬債務，竟將債務人女友拘禁後還強拍下裸體影片逼迫還債，警方將阮男逮捕後，用計約出鄧男，發現被出賣的鄧男持凶器砍殺阮男，埋伏一旁的警方出面阻止時，也遭鄧男砍傷。新竹地院審理後依恐嚇取財未遂罪、妨害性隱私罪等罪嫌將3人處以1年10個月不等徒刑，刑期期滿後驅逐出境。

為替友人索討33萬債務，阮男及阮女去年將債務人女友拘禁於新竹縣某處，並逼女子簽下借貸保證書及借條，才將女子放回新北住處。兩天後阮男與阮女又將女子載往新竹縣某處，並脅迫女子脫衣並手持借貸保證書及借條，並口述欠款內容，由阮女用手機錄下影像。

阮男、阮女同時聯繫被害女子遠在越南的父親，告知其女必須還債，否則就持續拘禁。女子父親緊急連繫在台親友協助還債，並報警處理。面交當天警方陪同親友到場時，僅有被害女子一人在場。

隔日警方逮獲阮男後，偷過阮男約出鄧男，鄧男到場發現遭背叛，竟持凶器攻擊阮男，埋伏在旁的員警上前表明身分，也遭鄧男砍傷，導致頸撕裂傷約9公分、右第4指擦傷等傷勢。

新竹地院法官審理後，認為鄧男及阮姓男女來台工作本應遵守我國法律，卻在我國境內犯案，鄧男還公然持刀攻擊員警致傷，已對社會治安產生重大危害，且阮姓男女始終否認犯罪、飾詞狡辯，法治觀念均有所偏差，有驅逐出境之必要，以意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪、恐嚇取財未遂罪、妨害性隱私罪等罪嫌判處1年10個月不等刑期，刑期期滿後驅逐出境。