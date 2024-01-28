隨著農曆春節即將到來，家家戶戶忙著大掃除的同時，卻也迎來富貴手、濕疹的好發高峰，聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，門診常在農曆春節前後罹患富貴手或濕疹惡化的患者明顯增加，通常與大掃除的過程中，長時間的清潔工作、使用清潔劑等因素有關，掃除前應謹記預防方法，若出現搔癢、紅腫及水泡等症狀，應立即就醫治療。

●這些原因易誘發濕疹甚至惡化 針對掃除工作醫提建議

鄭愛蓮醫師說明，富貴手是1種手部濕疹，常因對外來物質反覆的刺激，造成手部乾燥、脫皮、龜裂等症狀，特別在每年農曆春節前，因濕疹而前來求診的病例會明顯增加，因為掃除期間長時間接觸清潔劑、汙水、細菌，或是戴橡膠手套時，水和清潔劑不小心流入手套裡，加上倘若患者本身的工作壓力大、熬夜、常吃生冷的食物等原因，導致體內濕氣重或身體防護力低下，便更容易誘發濕疹或導致濕疹惡化，典型症狀包括水泡、乾癢、龜裂、紅腫等症狀。

鄭愛蓮醫師舉例分享，1位40多歲的職業婦女在大掃除期間，因為戴較短的橡膠手套，水和清潔劑滲入手套裡，長時間掃除過後，導致原本的富貴手症狀惡化，雙手都出現水泡和破皮，經過中醫開立內服藥粉，塗抹外用中藥膏治療後，約1至2周明顯好轉。

針對掃除工作，鄭愛蓮醫師建議，民眾應避免直接讓雙手浸泡在水裡過久，也不要直接碰觸清潔劑，要在清潔前，先戴好薄棉手套，再戴上長度至手肘的橡膠手套，避免清洗時有水不慎流進手套內，並建議掃除1、2小時就要拿下手套休息，否則戴手套易悶熱潮濕，反而容易釀成濕疹惡化。

●治療期間應確實忌口與用藥 做好清潔保濕也要充足睡眠

從中醫理論來看，體質偏濕容易誘發濕疹，鄭愛蓮醫師表示，患者在治療期間應忌口，不吃生冷的食物，包括水果及海鮮，其他如牛肉、羊肉、花生、各式堅果、糖果、餅乾等也不要吃，因為會使濕氣代謝更慢，飲食上愈清淡愈好。

此外，治療期間正確的清潔方式是使用成分單純的肥皂清潔、擦乾，再擦外用中藥膏；若皮膚乾裂的情況較嚴重，可於上藥後塗抹凡士林幫助保濕，並謹記按時吃藥、勤勞擦藥，通常能在1、2周內痊癒，長期濕疹的患者也能在2到4周內大幅改善。

最後，鄭愛蓮醫師提醒，在春節前這段時間，因工作繁忙、生活不規律，濕疹患者容易復發，要小心愛護自己的身體，盡量在晚間11到12點前就寢，以確保充足的睡眠，有助於維持身體健康。

文章來源：本文由《NOW健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。