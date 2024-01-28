有駕駛拍到不乖乖排隊下匝道的車輛，最後遭到警方攔下。

連命都不要了嗎？有駕駛日前要從國道3號切往「寶山、新竹科學園區」交流道前，他乖乖跟隨前車排隊下匝道，沒想到，就是有不乖乖排隊的車輛，想要用插隊的方式下匝道，並且還臨停在高速公路的第3車道，畫面險象環生；駕駛也將插隊車輛的後果影片分享在網上，對此，網友也表示「每天下交流道，都會看到插隊的，台灣最美的風景，不要每天看到很難嗎？」。

ouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道3號切往「寶山、新竹科學園區」交流道前，駕駛乖乖的排隊跟隨前車，等候下交流道，不料，第1輛白色休旅車行駛在第3線車道想要插隊進來，後面也跟著1輛黑色廂型車也要插隊切進來。

但白色休旅車與黑色廂型車發現難以插隊切入，2車所幸就停在第3車道等待切入的機會，此時還可看見其他車道的車輛快速奔馳而過，畫面險象環生，不久後，又發現1輛灰色休旅車趁空檔插隊切入成功。

駕駛又跟著車流慢慢往前移動，但仍被白色休旅車與黑色廂型車差隊成功切入，但2車已壓到槽化線，駕駛在跟著車流往前移動，便看見有國道交通警察站前方，將不乖乖排隊的車輛都攔下來；對此，該頻道也在標題寫下「水喔！警察大人」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「感謝警察與PO者，這些三寶才知道別每次賭運氣」、「下交流道插隊超級危險，命都不要了」、「之前也有遇過前車突然急停插隊，還好有保持安全距離」、「每天下交流道，都會看到插隊的，台灣最美的風景，不要每天看到很難嗎？」、「真的想害死其他人的」、「園區這段每天早上都在塞，大家都在插，都要貼很緊開...」。