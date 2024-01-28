晶圓代工龍頭台積電18日的法說會上，董事長劉德音證實，日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，至於二廠仍在與日本政府進行討論中。不過據日媒報導，台積電將於2月6日正式公告，熊本二廠確定依然落腳菊陽町。

據當地媒體《熊本日日新聞》與「熊本放送」（RKK）報導，日本農林水產大臣坂本哲志今（28）日在地方會議上宣布了這一消息，表示台積電將在2月6日正式公布已選定菊陽町興建二廠。

熊本一廠於2022年4月動工，僅花了1年8個月就完工。二廠的地點預計與去年年底竣工的一廠相鄰，日本政府計畫提供約7500億日圓（約新台幣1611億元）的補貼。

《熊本日日新聞》報導中指出，隨著二廠的計畫拍板，包括台灣相關企業在內的半導體相關產業有望進一步在熊本聚集。

為了因應台積電的建廠發展，熊本縣正在規劃改善當地的基礎設施。坂本哲志坦承，包括交通壅塞、工業供水與工廠廢水排放等仍是很大的問題，但仍樂觀預期狀況將往更好的方向發展。日本政府也承諾提供地方政府財政支援。

相較於熊本廠的順利進展，台積電在美國亞利桑那州的第一座廠時程推遲，第二座工廠也傳出投產時間再延後2年。