近年來物價連連上漲，有些低薪行業讓許多人避之唯恐不及，不過卻是社會必須的勞動力。近日有網友好奇，「台灣哪些行業薪水低到不合理？」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為，公務員、幼教老師、護理師、社工等4種行業，低薪的情況相當離譜。

原PO在PTT發文表示，這幾年總聽到有人說低薪的人不爭氣，但有些行業即使員工努力得要死要活，卻還是領著相當不合理的低薪，讓她忍不住好奇詢問，「台灣哪些行業薪水低到不合理？」

對此，許多人紛紛回應，「社工，念個醫大還衛福部國家執照，然後24K」、「社工吧，容易遇到一堆妖魔鬼怪卻領不到什麼錢」、「護理師、社工、托嬰、幼教都是」、「護理、社工」、「護理，生病才想到他們」、「護理，明明都是醫療體系，醫師太高但護理太低」。

另外也有不少網友認為，公務員和老師的薪水都很低，「公務員低薪啊」、「基層公務員啊，一堆法律加重處罰還那點死薪水」、「公務員、老師，累又低薪」、「公務員，一輩子窮」、「幼兒園老師」、「幼教老師真的低薪沒福利被壓榨」、「幼教超慘，各個私立學費超貴，然後老師錢少，有夠可憐，都在老闆手裡」。