交通部修法納管微型電動二輪車，需在2年內掛牌，不過微型電動二輪車亂象仍不斷，頻傳爆改或車禍情況，以彰化縣來講，從納管到現在至少有8件死亡車禍，警方指出，騎微型電動二輪車雖不用駕照，但仍須遵守交通規則，才能安全上路，保護自己也保護他人。

彰化縣前年有5件5人、去年則有6件6人的死亡車禍，今年才剛過1個月而已，本月21日凌晨在伸港鄉興工路也發生1件移工斷魂異鄉的案件，共造成2名移工死亡，主因是逆向行駛，遭對向超速自小客車擦撞，違規超載又沒戴安全帽。

警方表示，騎微型電動二輪車，經酒測值超過規定標準者，一樣會被處1200元以上、2400元以下罰鍰，若酒測值達0.25以上或酒駕肇事等不能安全駕駛的具體客觀事實發生，則可能觸犯公共危險。

此外未戴安全帽則可罰300元，雙載則可處300元至600元罰鍰，而彰化工業區多，移工朋友也多，彰化警方針對移工熱點進行宣導，包括一般民眾也是，呼籲民眾不要心存僥倖。

警方還說，過去因未納管，未有違規明確規範，或者是罰則很輕，常常民眾不遵守交通規則，特別是移工朋友，因此常常發生車禍，而目前微型電動二輪車新法上路，到今年11月29日需完成掛牌，並投保強制險才能上路，呼籲民眾盡快辦理掛牌。

彰化監理站則說，目前彰化縣已有1萬495輛微型電動二輪車申請掛牌，為鼓勵民眾掛牌，從前年11月30日起至去年12月31日期間內，投保強制險及完成掛牌納管，就可免收450元的牌照和行照規費，等同掛牌免費，呼籲民眾盡快申請，至今年底12月1日起，未申領掛牌車輛車主將被處以1200至3600元罰鍰，並禁止行駛。