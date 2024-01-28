爭議不斷的前美國總統川普有可能在今年的總統大選中，再度代表共和黨參選。美國專家分析稱，如果川普重回白宮，勢將推動美中經濟進一步脫鉤，他的國安幕僚可能在台灣問題上引發美國與中國的軍事對抗。

川普再次進入白宮後將如何影響美中關係，成為是中國高度關注的問題。美國財經媒媒體《彭博》預測，川普將推動美中經濟進一步脫鉤，可能對中採取強硬的貿易措施，包括終止最惠國待遇、提高關稅與設置貿易壁壘，對投資和資本流向中國也會施加更多限制。

《德國之聲》引述克萊蒙特．麥肯納學院政府學教授裴敏欣的評論說，川普會讓對華鷹派人士擔任重要的經濟和國家安全職務，屆時除了取消中國的永久正常貿易關係地位之外，還會擴大對中國高科技行業出口管制。「川普的鷹派幕僚可能會允許美軍在台灣進行聯合訓練演習或者允許台灣總統訪問華盛頓，因而引發與中國的直接軍事對抗。

美國《有線電視新聞網》（CNN）政治作家沃爾夫（Zachary B. Wolff）曾撰文稱，川普在總統任期間曾以多種方式支援台灣，有跡象表明他可能會回到戰略上更加模糊的立場。英國《經濟學人》雜誌則分析說，美國對台政策可能會因為川普認為台灣「白吃白喝」而受影響，川普可能會質疑美國人是否應該為台灣的防務買單。

台灣東海大學教授潘兆民則認為，川普如果當選總統，美中貿易戰勢必更為激烈，對台灣半導體產業的壓迫力道只會更強硬。《日經亞洲》引述亞洲協會政策研究所資深研究員但若雲（Rorry Daniels）報導說，民進黨籍的賴清德當選後，如果川普再次成為白宮主人，這2個難以預測的領導人若同時執政，將是北京的噩夢。

新加坡媒體《聯合早報》評論員金建國認為，在所有競選者當中，川普是中國最不喜歡的人。拜登自始至終竭力避免中美發生軍事衝突，如果川普上台，「將對大刀闊斧改變中美貿易關係」，因此「中國最希望川普落選，因為經貿關係是中國最實在利益」。

《大西洋》雜誌的舒曼認為，過去川普執政時帶領美國退出全球領導地位，這給了習近平機會向世界展示中國是更負責任的大國。如果川普重新掌權，將為習近平提供更多機會來擴大中國的影響力。

《外交官》雜誌的分析說，拜登繼續執政會產生更可預測的美中「脫鉤」趨勢，而川普重新掌權則會在短時間內帶來直接、緊張的分歧。「這兩條道路最終都會出現在華盛頓的協調競爭中，要確認哪重路線影響更大，並沒有那麼簡單。」