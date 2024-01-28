在美國職棒獲得「全聯盟背號退役」殊榮的傳奇運動員傑基羅賓森(Jackie Robinson)，他的雕像在堪薩斯州的公園裡被偷，雕像從腳踝處被鋸斷，運上卡車拖走，原因與動機不明。當地市長對此感到憤怒，警方也發出懸賞。

BBC報導，此雕像位在美國堪薩斯州威齊塔(Wichita)的麥克亞當運動公園(McAdams Park)，雕像的造型是他穿著道奇隊42號球衣的模樣。威奇托警方聲明中表示：「我們的社區遭到了破壞，警方將對可能發生在星期四晚間盜竊案，以及雕像下落的舉報提供現金懸賞。」

官員們對任何有價值的線索提供2,500美元(約7.8萬新台幣)的獎勵，並向任何提供有關雕像可能所在位置的人，額外再給5,000 美元(約15.6萬新台幣)。

An iconic Jackie Robinson statue in McAdams Park was reportedly vandalized and stolen according to police notified on Friday. pic.twitter.com/QKrV5gmGYf — Dodgers Nation (@DodgersNation) January 27, 2024

市政府官員表示，雕像的製作價超過 75,000 美元，但他們補充說，損失的價值比數字要高得多。威奇托公園的負責人特洛伊豪特曼(Troy Houtman)說：「不是看銅像的價值，重點在他是傑基羅賓森。」

該公園因表彰有影響力的非裔美國人而得名，麥克亞當就是一位前黑人城市官員的名字。

傑基羅賓森是美國職棒大聯盟的第1位黑人球員，於1947年4月15日登錄為布魯克林道奇隊(洛杉磯道奇的前身)先發一壘手，背號42號。他創造了歷史，為非裔美國球員鋪平了道路，也是美國種族平權的關鍵角色之一。

他的大聯盟生涯從1947年到1956年，生涯打擊率3成11，全壘打137支，打點734分，盜壘成功197次。極佳的表現，使他在1962年幾無爭議的獲選名人堂。到了1987年，羅賓森進入大聯盟的40週年時，大聯盟把年度新人王獎項，命名為「傑基羅賓森獎」；到了1997年， 42號球衣在大聯盟全面退役。之後，大聯盟再把4月15日定為「羅賓森日」，這一天所有球員都穿42號。

2013年，描述羅賓森生平的紀念電影「傳奇42號」上映。