2024甲辰龍年已到，想要平安度過或更有發展，就要儘可能減少波折，別給自己找麻煩，《搜狐網》盤點12生肖2024年的交朋友運勢，提醒遠離有些人，或直接將他們列為拒絕往來戶，這樣才能守住福氣，減少霉運，不讓自己破財或影響到事業前途。

▌生肖鼠

屬鼠的人龍年發展很好，財氣足，而且有貴人相助，正財收入豐厚，投資理財產品多有收穫，事業上也能大幹一場，此時是奮力拚搏的時期，去征服新的領域，別被身邊那些目光短淺的人干擾了自身想法。

▌生肖牛

屬牛的人龍年逢破，過得不太順，經常會因為各種各樣的事情損失錢財，在與人來往之前，要擦亮眼睛，別輕信別人的投資建議，也不要隨隨便便把錢借給他人，以免造成更大的虧損。

▌生肖虎

屬虎的人龍年有不少偏財降臨，原本沒有抱希望的項目也開始盈利，且數額不菲，大大提高了自己和家人的生活品質，這時候，可能會有親朋好友來找你做擔保或借錢，最好別答應，若實在無法避免，需做好應對麻煩的準備。

▌生肖兔

屬兔的人龍年逢害，在這個階段，周圍可能處處都是不懷好意的人，一定要提高警惕，凡事多留心眼，遠離且提防那些品行不端的人，不要捲入任何流言蜚語及爭吵的漩渦中，以免惹禍上身。

▌生肖龍

屬龍的人值本命年，運程不佳，波折不斷，即使身邊有親朋好友拋來合作的橄欖枝，也要深思熟慮，做好各種準備，想賺錢還是要依靠自身力量，不能將所有希望都寄託在別人身上。

▌生肖蛇

屬蛇的人龍年運程比較平淡，雖然渴望好運到來，但工作和生活中，都沒有太多令人驚喜的事情出現，自己也很迷茫，不知該朝哪個方向去努力，建議別跟那些充滿負能量的人來往，否則會讓自己情緒更低落，出現自暴自棄的想法。

▌生肖馬

屬馬的人龍年得到長輩貴人賞識，為事業提供更廣闊的舞台，能夠將自身能力發揮出來，但失財信號明顯，建議時刻保持清醒，別被他人的花言巧語所迷惑，否則不管賺多少錢，可能都會流失。

▌生肖羊

屬羊的人龍年事業方面表現好，在職場中能夠獨當一面，有繼續上升的機會，雖然大家都喜歡被人誇讚，但對於那些總在你身旁阿諛奉承的人，要提高警惕，這些人通常都是牆頭草，不是真正的朋友，最好遠離。

▌生肖猴

屬猴的人龍年貴人緣很好，經常得到他人相助，機遇增加，業務能力提升，財富和事業都一片看好，正是因為深知朋友的重要性，屬猴的人也很樂意去幫他人解決難題，但對於那些不知感恩的人，還是別來往了，否則可能會造成「小恩養貴人，大恩養仇人」的局面。

▌生肖雞

屬雞的人龍年前景大好，抓住機會拚搏一把，肯定能獲得驚人的成績，到手薪資也非常可觀，這一年很適合與他人合作，共同成長、共同進步，對於那些與自己價值觀不同、沒有共同目標的人，還是不要深交。

▌生肖狗

屬狗的人龍年逢沖，生活中注定會有各種變動出現，但這一年最需要遠離的還是那些兩面派，有些人在你面前可能好言好語、善意滿滿的樣子，卻會在背後捅刀子，在交友過程中要學會分辨哪些人是不是真心。

▌生肖豬

屬豬的人龍年在職場中積極性很高，不管做什麼事情，永遠都奔波在第一線，憑藉這股不服輸的拚勁，能夠取得不錯的成就，但那些喜歡算計的人會成為屬豬者快樂生活的一大阻力，建議能離多遠就離多遠。