媒體人黃揚明去(2023)年12月11日受邀上《誰來早餐》節目，沒想到卻與主持人、當時參選板橋立委的新北市議員葉元之起口角，兩人在談論國民黨黨產問題時發生爭執，黃揚明當下拔麥克風喊「不錄了！」留下葉元之一人收尾的尷尬場面。媒體人謝曜州PO出一張兩人近日在活動中重逢的照片，只見黃揚明跟已當選立委的葉元之兩人右臂交扣，喝起「交杯酒」，一笑泯恩仇，溫馨畫面讓另一立委當選人徐巧芯直呼「很Q！」

黃揚明當時在《誰來早餐》中談到柯文哲日前爆料國民黨的黨產問題，講出「所以你看新聞還是要看清楚」，但這番話直接將葉元之惹毛，回嗆黃揚明「對對對，你看得最清楚，我覺得大家討論事情不用這樣講話酸來酸去，『連你都不懂』，好像你很懂的樣子，你就講清楚就好，不需要講話都一副『你不懂我最懂』的樣子」。

媒體人黃揚明(左)、時任新北市議員葉元之(右)曾在節目上因黨產爭議槓上。（《不演了新聞台》 授權提供）

黃揚明則質問葉元之「你到底有沒有看原句嘛？」葉元之則強調他是主持人，並請黃揚明發言「不需要反問我，所以你最厲害？」黃揚明聽完後立刻起身並拔麥克風喊「好啦，那不錄了，你講嘛！」隨即起身走人，甚至掏出一千塊丟回桌上表示「車馬費還你！」留下葉元之一人尷尬主持的窘境，讓許多觀看直播的網友也都看到傻眼。

謝曜州27日在臉書PO出一張照片問「猜猜誰喝交杯酒？」眼尖的網友很快就認出是黃揚明跟葉元之，只見兩人右臂交勾暢飲和解酒，畫面讓人看了覺得溫馨。徐巧芯留言直呼「很Q！」網友也說「兩個吵架的人」、「哥們就是要這樣」、「哈哈哈，本來就是好哥兒們了啦，只不過一時鬥嘴而已，剝雞哥肯定會一如既往支持原汁牛肉麵的啦」、「元之說那天晚上他們電視台遇到，他有去找剝雞，2人早就講開沒事了」。

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