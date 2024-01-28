8人在自我介紹時一樣非常努力用中文和台下粉絲互動。（讀者提供）

韓國天團「Super Junior」（SJ）本周末在高雄巨蛋舉行「Fan Party」粉絲見面會，2場都吸引萬名粉絲朝聖，今（28日）天下午最後一場演出氣氛更加火熱，一開場全場粉絲便大喊「新年快樂，恭喜發財，紅包拿來」，讓他們感受年節氣氛，不過立刻被圭賢破壞感動笑回：「沒有錢！」利特則直接在台上行大禮，「為了祝台灣的家人們新年快樂」，起身後伸出手不忘對粉絲說「請給我紅包」，結果還真有粉絲準備了紅包，不過看到裡面是照片和咖啡券，立刻退還回去，始源馬上補充「他不喜歡咖啡」，發展超爆笑。

8人在自我介紹時一樣非常努力用中文和台下粉絲互動，始源直接自稱「我是高雄的男朋友始源，昨天晚上我不能睡覺，很擔心你們的膝蓋痛不痛、好不好，今天是最後一天，但不用擔心，我們很快回來」，銀赫馬上舉手「但我們D＆E是真的會回來高雄 （指3月底的櫻花祭拼盤演唱會）」，利特也表示我們「L.S.S.也有要巡迴到台北，希望也會有高雄」，讓始源忍不住直呼「羨慕、羨慕」，而利特也不忘為昨天集體忘記已來過高雄一事道歉，「現在覺得每次都好像第一次見面，記憶力漸漸消失中，所以你們每次看到我就要跟我說『我愛你』喔」，又慘遭始源吐槽「麻煩死了」。

成員們也紛紛表示，有睡飽吃飽，今天演出前還吃了牛肉麵、小籠包。圭賢昨晚則去逛了演唱會場一旁的瑞豐夜市，品嘗了雞排、蔥油餅、蔥抓餅、炒麵，不過笑說「我在排隊時，前面的人手機是SJ的照片，再前面的人也是，所以我帶著帽子，突然所有人衣服帽子都是藍色，我害怕了，E.L.F.（官方粉絲名）都在我的周圍，回飯店吃完了，我推薦你們天使雞排，雖然我沒有入股，但非常好吃，今天我有雞排的力量，把所有的我表演給你們看，我會努力，搖滾區的人不好意思，雖然我擔心你們的腿會疼，但是看著我們加油吧，好不好」，超長的發言被銀赫虧「還沒結束嗎」。

利特行大禮後不忘向粉絲討紅包。（讀者提供）

東海則說今天還特別早起按摩，「為了今天更帥氣的舞台，還做了伸展」，但看到他一臉睡眼惺忪的模樣，利特便說「你今天看起來很累欸」，銀赫也補槍「 你真的準備好了嗎」，東海則解釋可能是因為昨晚演出結束後，去吃了五花肉跟泡菜鍋，所以眼睛有點腫，圭賢竟罕見地用中文稱讚「東海，但是你帥」。另外，一天只吃一餐的藝聲也嘴甜說「大家滿滿的愛讓我吃很飽了」，不過始源依舊毒蛇嗆他「你看起來很累欸，多吃一點啦」，讓他今天再度作勢生氣說「我自己會看著辦啦」，讓台下再度笑翻。