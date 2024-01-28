玖壹壹洋蔥（左2起）、健志、春風、潤少及IVAN艾文28日出席記者會。（混血兒娛樂、ANK GAMING提供）

玖壹壹28日出席記者會與電競選手們同台合影。（混血兒娛樂、ANK GAMING提供）

本土天團「玖壹壹」今（28日）出席在台中舉辦的ANK Gaming電競戰隊成立記者會，力挺台灣電競產業。其實他們3人私下都很喜歡打電動，出國打、在家玩，最誇張的是連去夜店也打，甚至通勤的每一刻都不放過，搭保母車趕場途中都要抓緊空檔，只是高速公路上經常訊號不好頻頻Lag。

玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」，日前宣佈跨足電競領域、成立ANK Gaming，並且網羅杭州亞運代表隊成員，即將征戰2024 GCS傳說對決職業聯賽，也是首支由演藝經紀公司領軍的職業隊伍；玖壹壹今與同門歌手潤少、IVAN艾文現身記者會，電競成員ANK PIKA興奮說：「幸福來的太突然，期待和每一個師兄師姊們都有機會合作。」

ANK Gaming成員們也點名春風，希望有機會和他一起打「傳說對決」，ANK子睿與俊孝說：「聽說春風很喜歡玩漁人也很猛，想被他保護。」潤少與IVAN艾文同為電動愛好者，潤少笑說：「打傳說被虐，每次快輸的時候，我就問對方幾歲。」

其實打電玩時體力負擔大、精神壓力沈重，洋蔥分享表示：「之前曾經參加明星賽，不知道是競技氛圍襯托還是單純對自己的技術沒信心，只要上台比賽真的是會很緊張。」希望之後有機會向電競選手們請益學習。