錢宥任起腳領先並破大會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國男標槍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣中小學聯合運動會日前圓滿落幕，儘管4天賽程天公不作美，但選手仍戮力以赴發揮實力，據大會統計，今年共有15項33人刷新大會紀錄，其中包括單項多人同時破紀錄；而獲選全國中等學校運動會和小學田徑錦標賽的代表隊選手，緊接著將展開密集訓練。

今年中小學聯合運動會在縣立體育場舉行，23日在寒流籠罩下開幕，隨後有1395名選手在為期4天的賽程中，分別角逐9項田賽、20項徑賽及混合運動。

不僅首日賽程碰上6、7度低溫又飄著細雨，連日來的惡劣天氣，對選手而言都是嚴峻的考驗。縣長鍾東錦，議長也是體育會理事長李文斌及縣議員、鄉鎮市長多人，都到場為選手加油並慰勞教練和裁判。

26日賽程最後一天，田徑場上仍有高男10000公尺、各組200公尺、800公尺，以及100、110、400跨欄和4X400公尺接力等項目壓軸。

所有比賽在26日下午2時30分前結束，隨後舉行閉幕式。縣府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦出席，由他偕同體育會總幹事周仁聖及中小學校長，頒發各組的田賽、徑賽、田徑總錦標前3名的學校和鄉鎮市，肯定選手的努力並展現運動家精神，嘉勉破大會紀錄的選手和團隊。

儘管天氣不佳，尤其23日更是濕冷難耐，但選手仍全力以赴，當天中午的國小男女混合1200公尺大隊接力就率先傳來破大會紀錄的佳音，緊接著又有公館國中古圳浩、張育誠、邱子恩及建國國中的黃子樺，4人同時打破國男甲3000公尺原本10分41秒33的大會紀錄，難能可貴。

大會統計，今年共有15項33人刷新大會紀錄，除上述23日的2項16人之外，24日續有客庄國小賴依依的國小女子甲組跳高、建功國小劉玟圻的國小女子甲組200公尺、竹南國中劉子渝的國女甲組五項混合運動、建國國中黃子樺的國男甲組2000公尺障礙破大會。

25日有建功國小劉玟圻的國小女子甲組100公尺、建臺中學張立昕的國女乙組標槍、高中男女組4X400公尺混合接力，縣立苑中張羽樂與葉芩瑀的國女甲組5000公尺競走雙雙破大會，還有縣立苑中王震今的國男甲組5000公尺競走，縣立苑中陳昱宏的高男組10000公尺競走，亦再創佳績。

26日則由苗栗高中張以馨在高女組10000公尺項目，以及竹南國中錢霸任的國男甲110公尺跨欄和竹南國中林巧鈴的國女甲400公尺跨欄，也相繼破大會，4日累計15項33人為此次運動會締造新紀錄。