中山大學校長鄭英耀（右）指出，連任校友會總會長的巴巴事業董事長黃烱輝（左），再霸氣捐5千萬挹注學校多元發展。（柯宗緯攝）

巴巴事業董事長黃炯輝連任國立中山大學校友總會理事長，他日前宣布捐贈2億作為中山大學校務基金，捐建仁武校區醫學教學大樓，去年底已入帳，期望挹注母校多元發展。

黃炯輝為中山大學EMBA第14屆校友、管理學院傑出校友，曾任第5任高雄市中山大學校友會理事長、現任中華兩岸EMBA聯合會理事長、及高雄市不動產開發商業同業公會理事長。

黃炯輝擔任第10屆校友總會理事長攜手全體理監事及張國慶秘書長，除傳承凝聚學長姐們共同創造的美好，提供校友更多元的活動與服務外，還負責協助校務推展，支持母校不遺餘力，這次順利連任第11屆校友總會理事長。

在黃炯輝帶領下，校友總會曾主辦校友總會聯合春酒，協辦40周年校慶聯合餐會，締造空前的校友盛會。他號召校友捐助獎學金及校務發展基金，更以實際行動捐建仁武校區醫學教學大樓2億元等重大校務建設，鼎力支持母校。

中山大學也在眾多校友的幫忙下，展現各項亮麗成果，近期母校積極投入資源在醫學院系、半導體及國際金融學院，這些都是校務發展重要的里程碑，未來將培育更多優秀人才，貢獻更多科研成果造福社會。

黃烱輝27日晚間在中山大學校長鄭英耀見證下連任校友總會長，出席貴賓有余明隆副校長兼醫學院院長、中山大學各學院院長、各縣市校友會理事長、台灣高雄市大學校友會聯合會楊煜德理事長、義守大學校友總會張世昌理事長與各界嘉賓到場祝賀。

黃炯輝捐贈母校籌建醫學院2億元，善盡社會責任、每每支持母校各項公益活動，不遺餘力，並與晚宴中頒發第10屆全體理監事及幹部感謝狀及琉璃獎座。