對於許多台灣人來說，冬天最常穿的衣物就是羽絨外套。一位網友近日表示，每次穿羽絨衣遇到下雨天，他都會把外套丟進洗衣機清洗，沒想到家人卻抱持著反對意見，讓他忍不住好奇，「羽絨外套真的不能丟洗衣機洗嗎？」，貼文曝光後引發熱議。事實上，根據知名服飾北面說明，羽絨外套能否機洗的答案不一，重點在於外套上的洗標如何說明。

原PO在PTT發文表示，由於自己有點潔癖，無法接受外套有臭味，因此每次穿羽絨外套遇到下雨天時，隔天他都會把外套丟進洗衣機、使用柔洗模式清洗，沒想到家人得知此事後卻說，羽絨外套不能隨便亂洗，「至少也得去找乾洗店洗羽絨外套」，和他從網路查到的資訊不同，讓原PO忍不住求助，「好奇大家遇到羽絨外套臭掉時會怎麼清洗，送乾洗店嗎？求解？」

對此，許多網友紛紛回應，「衣服上有洗標吧，可以看一下」、「用真羽絨的不能洗，裡面沒完全乾會發霉…但現在大部分都3M科技棉了，有些也標榜可機洗，洗標看一下吧」、「UNIQLO的會越洗越薄，比較貴的還是讓乾洗店洗」、「羽絨洗不好，羽絨會結球，然後發霉」、「可以洗衣機洗啊，我家的一直都洗衣機洗，重點是晾乾的環境不要在濕度高又陰天的時候晾，晴天乾燥的時候晾就好了」、「U牌的直接進套袋進洗衣機洗」。

事實上，根據北面說明，羽絨外套能否機洗的答案不一，像皮革或仿皮製的羽絨外套材質沒有辦法直接水洗，因此一定要「遵從每件羽絨衣上的洗滌指示」，才能確保羽絨外套穿得夠長久；如果洗標說明可以機洗，可設定溫和模式、低速轉速，以減少對羽絨的損害，手洗則建議使用約30℃溫水輕輕按摩外套，「切勿搓揉或扭轉」，以免羽絨內部纖維受損、失去蓬鬆度，風乾時可以輕輕拍打外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。