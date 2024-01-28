鋼琴家嚴俊傑認為，新的藝術家要有舞台，更要有磨練的機會，這是國際大師鋼琴藝術節成立的初衷。（國際大師鋼琴藝術節提供／李欣恬台北傳真）

由鋼琴家嚴俊傑擔任藝術總監、匯集世界知名音樂學院鋼琴教授的「2024國際大師鋼琴藝術節」（IMPF），日前在高雄正式揭開序幕，即日起至2月5日在國立中山大學登場。

嚴俊傑表示，「新的藝術家要有舞台，更要有磨練的機會，這便是國際大師鋼琴藝術節成立的初衷。」對於疫情後的表演環境變化，嚴俊傑表示，「現在的表演舞台更多元、更多媒體，更多的網路屏障，人與人之間透過藝術面對面擦撞出的火花更顯珍貴。」

藝術節從上百位全球報名者甄選出75位來自日本、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞及台灣的正式學員，其中32位傑出新秀獲選進入「明日之星音樂會暨選拔賽」角逐冠軍得主。同時嚴俊傑也將與多位國際大師攜手，於2月4日在衛武營音樂廳舉行「大師雲集音樂會」，以一系列鋼琴經典展現其藝術信仰的追尋與實踐。

期間共進行450小時國際大師班及名家講座，邀請來自全球頂尖音樂學府教授群組成的重量級師資陣容，包含1995年伊莉莎白皇后大賽桂冠馬庫斯‧格羅（Markus Groh）、第55屆慕尼黑ARD國際音樂比賽首獎得主美籍韓裔鋼琴家金鎮秀（Ben Kim）、美國曼哈頓音樂學院共同主任亞歷山大．莫圖茲金（Alexandre Moutouzkine）、耶魯音樂學院教授伯里斯．史陸斯基（Boris Slutsky）、琵琶第音樂學院教授柳雪莉（Shirley Yoo）、被視為韓國重要鋼琴教育推手的首爾大學教授朱喜晟（Hee-Sung Joo）、從流浪街頭到風靡全球樂壇，成名歷程堪比電影情節的新加坡鋼琴家王聰瑀（Congyu Wang），以及西班牙坎皮略斯國際鋼琴大賽創辦人暨藝術總監胡安．拉戈（Juan Lago）等，在為期11天的藝術節中，為學子進行指導、經驗分享與演奏。同時國內名家講座則邀請葉綠娜、魏樂富、林雅叙、廖皎含、廖培鈞、葉孟儒、盧易之及鍾曉青共襄盛舉。

嚴俊傑表示，「鋼琴家是被聽出來的，不論多麼受人景仰的鋼琴家都是透過一次次的演出，讓大家認識他心中最美的聲音。」這次藝術節將於2月3日至4日上午在中山大學藝術大樓演藝廳一連舉行四場「明日之星音樂會暨選拔賽」，他邀請高雄愛樂者及學子可以親臨現場為各國鋼琴新秀鼓勵，用耳朵發掘樂壇的明日之星。冠軍得主不僅有機會在今年八月與台北市立交響樂團合作演出協奏曲，還可獲得在馬來西亞UCSI大學舉行獨奏會及馬幣3000元機票補助等，為鋼琴家職涯邁出重要一步。

「鋼琴家也是被磨鍊出來的。」嚴俊傑表示，「透過一次次美學及理念，甚至是人生歷練的衝擊，方能拓寬偉大的胸襟與視野，進而發現個人的特質與獨創性。」這樣的「磨練」，在藝術節最後壓軸─由七位歷經樂壇考驗的國際大師輪番拿出看家本領的「大師雲集音樂會」中，將有更深刻的體驗。其中有多位參與演出的音樂家都是首度來台，如1995伊莉莎白皇后大賽冠軍馬庫斯‧格羅、第55屆慕尼黑ARD國際音樂比賽首獎金鎮秀及新加坡鋼琴家王聰瑀，台灣樂迷要把握他們同台的難得機會。