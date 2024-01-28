跟台啤永豐雲豹簽下兩周短約「打工」的前NBA球星卡森斯，28日迎來效力雲豹最後一場例行賽，卡森斯攻下本季新高30分，外加5籃板、5助攻、2抄截、1火鍋，幫助雲豹最後以114比88輕取台南台鋼獵鷹，目前戰績11勝5敗，暫時獨居聯盟龍頭地位。

卡森斯首節就拿10分，搭配林信寬也拿10分，打完首節，雲豹31比21領先；打到上半場還剩7分41秒，獵鷹新洋將威力突然暈眩倒在場邊，幸好他隨即自行起身走到板凳席休息，打完上半場，地主雲豹51比37領先，卡森斯半場17分，威廉斯16分、13籃板。

來到第三節，雲豹火力全開，特別是卡森斯單節進帳13分，高錦瑋也拿10分，很快就把領先差距擴大到20分以上，打完前3節，雲豹取得86比59大幅領先；由於雙方差距相當懸殊，雲豹末節讓卡森斯坐板凳休息，改用板凳球員打完剩餘比賽時間。

在結束當初允諾雲豹打的4場例行賽(3勝1敗)後，卡森斯還會參加30日在新竹縣立體育館舉辦的大獅風雲賽，屆時雲豹將跟新竹御頂攻城獅進行跨聯盟交流賽。