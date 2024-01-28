「ART365美術館」開幕首展匯集了眾多藝術名家作品，包含黃意會、邵椋揚、江心靜、郭正參、陳定鴻、袁之靜、王聖平、李文武、黃文棟（黃一）、張志鴻、趙世賢、胡玉麟、劉作泥、張秀燕、廖芳乙、柳炎辰，共16位藝術名家共襄盛舉。

ART365藝術總監賴慕芬表示，台灣藝術內涵豐厚，需要好的平台向外推廣，而美術館命名的意義在於，「期盼讓每個人一年365天都能接觸藝術、認識喜愛藝術，讓藝術走入生活」！

ART365以線上藝廊為主軸，致力推廣台灣本土藝術美學，在NFT、藝術經紀蔓延的時代，各行各業都需要藝術沁潤；作品面向多元，涵蓋膠彩、水彩、油畫、攝影、金工、雕塑、書法、水墨；365天生活與藝術相伴、365天把藝術散播，期盼藝術跟經濟結合相輔相成，在文化資產興盛下，社會趨向富饒。

創辦人陳國定表示，「我們想打造沒有距離的美術館、藝術中心，線下線上同步啟動，ART365是藝術、文化 、信託的銀行，具備收藏買賣、文化交流、展現藝術的平台！」陳國定

說，期盼新銳藝術家在線上平台，透過網際網絡傳遞，更廣泛的推展自我，提高知名度，進而促成線下交流與實質經濟效益。

台中市文化局副局長曾能汀表示，藝術家有創作的能量、熱情，卻往往苦無交流發表平台，「ART365美術館」2層樓藝術空間，展示各領域台灣藝術家作品，實體開幕與線上同時上線，提供民眾親近藝術、交流平台。

曾能汀強調，身為台中市文化主管機關，「我們深信一個城市公私協力，更有助藝術深根，民間能更蓬勃、更多元百花齊放，對整個城市的妝點、繽紛相得益彰。」