一名名為「詹姆士」的網紅日前因為一段影片在網上爆紅，在Instagram擁有6.6千粉絲的他，在影片中到大賣場拍片，直接打開零食、飲料試吃，接著他卻把商品原封不動塞回貨架，影片曝光後讓外界怒罵沒公德心。相關賣場全聯、家樂福都表示會依法報警處理，該網紅目前已經刪文。

網紅詹姆士近日在個人社群動態上傳影片，直接寫下「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」，只見他站在全聯賣場內直呼：「吃不喜歡就放回去，詹哥帶你吃喔」，下一秒他就在貨架前選中一瓶優酪乳，一口灌下去，還嫌棄飲料有點太甜，接著直接將飲料蓋上放回去，之後他又到零食區如法炮製，直接打開密封的腰果吃了幾顆後放回貨架上，還作勢要喝清潔劑、狂拿濕紙巾，甚至將打開過的物品藏到貨架後。

網紅拍片稱教大家如何在賣場內免費試吃。（圖／該網紅Instagram截圖）

根據《中天新聞網》報導，全聯已將相關事證錄影存證，將由公司法務處理，會採取法律行動，導正不良風氣和維持賣場秩序；同樣為受害商家的家樂福表示已留存監視器畫面並報警處理，會追究到底不和解。

（來源／影片取自中時新聞網YouTube，如遭刪除請見諒。）

目前該網友已將相關影片刪除，但社群帳號仍然公開，但許多網友還是在他其他影片下留言：「還刪文勒笑死早就備份了，等你到案說明」、「刪影片沒有用，是不是很焦慮啊，我看你還是趕緊準備道歉稿吧，笑死！」、「老哥，全聯要告你了沒？」、「超好笑覺得刪了就沒事了，什麼白X想法」、「要為自己的行為負責，都成年人了」、「以為流量可以賺一波，殊不知根本沒賺到」。