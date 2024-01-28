羅浮宮最著名的收藏「蒙娜麗莎的微笑」又遭到攻擊，抗議者向蒙娜麗莎畫作潑湯。隨後，博物館工作人員拿著黑布遮蓋畫作，以阻擋公眾的視線。目前展廳暫時不開放。

天空新聞(Sky News)報導，影片顯示，兩名婦女跨越了畫作和公眾之間的界限，其中一名女子向這幅名畫潑湯，據說是訴求氣侯關切。

French "environmental activists" have just poured an unidentified substance on Leonardo’s “Mona Lisa”.



pic.twitter.com/chkjOzNdEl — Visegrád 24 (@visegrad24) January 28, 2024

兩位女士穿著一件寫著「Riposte Alimentaire」（翻譯為「食物反應」）的T恤，這是個在乎農業的活動組織。

該組織聲稱，兩名參與者年齡分別為 24 歲和 63 歲），「要求建立可持續的糧食社會保障」。

所幸，《蒙娜麗莎》外有防彈玻璃保護，這意味著湯不會汙染畫作本身。

這件世界上最著名的藝術品，以前就曾成為攻擊目標。1911 年，羅浮宮的一名員工將它偷走，1913年才被尋回。畫布底部在20 世紀50 年代遭受了酸液腐蝕，之後就博物館就加強了圍繞該作品的保護措施，包括防彈玻璃。

雖然如此，由於攻擊《蒙娜麗莎》是登上新聞版面的捷徑，所以歷年來，相似事件層出不窮。

2009年，一名俄國女子因自己被剝奪法國公民身份，憤怒地向這幅畫丟瓷杯，杯子碎了，畫作卻安然無恙。當然，女子當場被補。

2022 年，一位遊客偽裝成身障人士，坐輪椅進入展廳，隨即對畫作抹蛋糕，同樣沒傷害到畫作本身。旁觀者說，是一名「打扮得像老太太的男人」所為，他從輪椅上跳下來，然後試圖砸碎防護玻璃，遭館方阻止。