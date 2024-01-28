霸凌事件再度出現，在網路流傳一段影片，一名女子在KTV內，遭到多名飛妹虐待，寒流來襲，用冰水潑該名女子，還在包廂內打巴掌、多次重擊背部，影片流出後，讓很多網友拳頭都硬了。

而這段影片疑似是同夥外流，被網路《黑色豪門企業》PO出，影片中可以看到一名可憐的女子，站在包廂中間，旁邊一群飛妹不斷大聲叫囂罵髒話，最後拿出兩桶冰水，直接潑撒在該名可憐女子身上，而影片後半段，疑似換了包廂，沒想到這群人換成用打巴掌、還數次重擊女背部，女子不堪重擊一度軟腳，還被口罩女命令站好，然後再度打巴掌。

這段影片在網路上流傳，很多網友看到相當氣憤，紛紛留言表示：「怎麼又是新北市」、「這群飛妹太囂張了」、「乾哥乾妹又要出來了！」、「葛…….」、「看穿著就知道8+9了」、「那個女的好可憐」。

而外傳段影片是在新北市永和區錢櫃樂華店，而轄區永和分局表示，展示沒有接獲相關報案，但已經有看到此影片，正主動追查中。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。