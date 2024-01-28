香港武打巨星甄子丹與嬌妻汪詩詩結婚多年，育有一對寶貝兒女，其中20歲女兒甄濟如（Jasmine）去年以歌手身分出道，日前又推出新單曲，好歌喉驚艷許多人；而甄濟如越長越漂亮，高顏值的她也被期待能挑戰戲劇領域，但甄子丹近日鬆口，女兒暫時不會接觸電影方面工作，交給她自由發揮。

甄濟如從小就因為父親是甄子丹、母親是汪詩詩，成長階段都被放大檢視，她也從可愛小女孩長成亭亭玉立的小美人，還常常被說越來越有汪詩詩的韻味；而甄濟如不僅有高顏值，還有接觸音樂、愛唱歌，多才多藝的她也在去年以歌手身分入行，讓眾人看到她堅強的實力。

不過，甄濟如高顏值加上父親是甄子丹，外界也期待她挑戰影視圈，但最近甄子丹出席活動被問及女兒相關問題，他也鬆口不會干涉女兒工作，因為年輕人現在都有自己的想法，如果自己介入「她（女兒）會叫我不要參與，她要靠自己」，也坦言女兒暫時不會接觸電影方面工作。

20歲的甄濟如有一張清秀甜美臉蛋加上清新氣質，還沒出道又多次登上時尚雜誌，2023年7月正式發行單曲〈idk〉成為新生代女歌手，今年1月18日又推出新單曲〈Forever19〉，獲得一片好評。