新北市汐止區新台五路與康寧街為連接台北市、新北市及基隆市的重要交通樞紐，往來人車極為繁忙，每到深夜及假日時段，時有改裝汽、機車呼嘯而過，干擾民眾生活作息。為維繫市民居住品質，汐止警分局與新北市環保局長期以來攜手規畫聯合稽查勤務，取締改裝車燈、未裝設排氣管等違規行為。

汐止警分局指出，27日週末夜，會同環保局人員在新台五路的國道三號涵洞處設置臨檢點，攔檢改裝噪音車輛、違法改裝車及排氣不合格等車輛。本次勤務攔查汽機車50餘輛、告發無照駕駛、違法改裝及未依規定使用燈光等違規情事計10件，並通報環保局噪音車平台12件。

汐止警表示，2023年累積執法成果豐碩，共取締汽機車違法改裝計396件，依法規裁罰最高金額計算，裁罰金額高達204萬6600元。

汐止警說明，駕駛人使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，依違反噪音管制法最高可處新臺幣30000元罰鍰，可連續處罰；汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，依違反道路交通管理處罰條例最高可處9600元罰鍰。

汐止警分局長黃國政指出，正值寒假期間，汐止區鄰近基隆與台北市區，吸引許多青少年騎乘機車至本轄娛樂，因接近農曆新年，為避免尾牙期間餐敘民眾酒後駕車及肇事等情事，擇定重要路段（口）規畫「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，呼籲民眾勿心存僥倖，切勿任意違法改裝自己的愛車以及酒後駕車。