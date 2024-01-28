Super Junior不只勁歌熱舞超過10首金曲，還玩遊戲炒熱氣氛。（讀者提供）

銀赫獲得髮箍後不忘帶上賣萌。（讀者提供）

成員們調皮將抱枕上利特的臉用搞笑的模樣。（讀者提供）

韓國天團「Super Junior」（SJ）連續2天在高雄巨蛋舉行見面會「Fan Party」，每場都吸引萬名粉絲朝聖，今（28日）天下午還有最後一場演出，他們不只勁歌熱舞超過10首金曲，還玩遊戲炒熱氣氛，陪伴粉絲度過一個美好的周末。繼昨天圭賢在第一首歌〈SUPER〉放炮，獨自往前走向延伸舞台後，今天換成東海在唱〈Everyday〉時不小心唱錯，被利特當場抓包後，他立刻找理由「因為太冷，我嘴巴凍住了」，立刻被始源吐槽「今天高雄20度欸」，神童不忘接哏「那為了很冷的東海，我們來進行火熱的遊戲吧」，

其中在知名的釣酒瓶遊戲中，昨天去逛了瑞豐夜市的圭賢一聽到是夜市的遊戲，激動用中文喊「我是夜市的人，蔥油餅、蔥抓餅」，不過最後竟成為那組的最後一名，還嗆獲得第一名的東海太快贏讓遊戲變得太無聊，便建議改成左手再比一次，沒想到東海又超快就成功，再度被始源用中文說「無聊」，讓他忍不住反問「所以到底要有趣還是要贏啦」，聽到隊友們都表示遊戲一定得有趣時，他也佯裝生氣說「那我就不玩了」。

由於規則是贏家可以指定所有人的禮物，東海本來自己想選4號的酒類，不小心看成是3號的髮箍，便趕緊換回來，但引起台下一陣噓聲，圭賢馬上跳出來用中文說「你能嗎？」東海也用中文回「我可以啊」，一來一往笑翻粉絲， 看到該禮物是高粱酒時，身為鼎王地下代言人的始源馬上推薦「你可以在鼎王喝」，利特也說今晚演出結束後可以去吃鼎王。而獲得髮箍的銀赫也俏皮帶上，不過厲旭聽到中文發音後，開玩笑說是「FXXK YOU」，馬上遭到其他成員譴責，他急忙解釋「NO FXXK YOU，是髮箍」，不過後來他們也不斷以此當哏，再不滿對方時，就故意搞笑喊「髮箍」。

昨天拿到雄中運動外套的神童則也跟校服特別有緣，今天得到了許光漢在台劇《想見你》中的鳳南高中制服跟書包，利特要他穿上後四處跑喊「老婆在哪裡」，不過他穿上後忍不住搞笑抱怨「最近的衣服都做得特別小」，後來藝聲拿過來穿上，讓台下粉絲尖叫聲不斷，直呼超級適合；得到利特方形魔術亮片抱枕的圭賢也是一拿到就說應該要送給利特本人，其他成員看到後紛紛靠近，調皮地將利特的臉用成敷面膜和蛀牙的搞笑模樣，後來寵粉的利特也把該抱枕丟下台送給粉絲。