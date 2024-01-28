民眾黨黨內風暴，愈演愈烈，前文宣部主任柯昱安稱，黨內中評會有3股勢力，對不分區立委當選人黃珊珊極為不滿。針對黃珊珊為何會面臨這樣的處境？前立委郭正亮表示，黃珊珊在這次競選過程中，包括不分區怎麼挑，還有輔選預算怎麼分配、要不要藍白配等3個關鍵決策，都跟她有關，所以一定會得罪人。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，黃珊珊在競選過程中承擔幾個關鍵決策，所以一定會得罪人。第一個就是不分區怎麼挑；第二個則是輔選預算怎麼分配；第三個最嚴重，要不要藍白配。有些恩怨都是因為這3個關鍵決策跟她有關，而累積下來的。

郭正亮接著點出，比如很多學者是支持「藍白配」，因此對黃珊珊非常不諒解；加上不分區有多少遺珠之憾。還有黃珊珊的決策方式，是不是相關人認為自己有權力共同討論，結果黃珊珊可能連這個機會都不給。

郭正亮表示，這些不會構成民眾黨未來的核心問題，民眾黨的核心問題是，有沒有選上單一席次的候選人，這是最嚴重的問題。