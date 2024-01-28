27日台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》錄影，其中韓國人氣女團LE SSERAFIM抵達台灣，掀起許多粉絲到場支持，環節品嘗美食時，主持人黃偉晉想提醒吃下方的地瓜球，脫口「好想要插（吃）她們下面的（停頓）選的那顆」，引發部分粉絲認為是在開黃腔，黃偉晉當晚發布道歉文，LULU（黃路梓茵）也發文為黃偉晉背書：「訕笑騷擾更是不可能」。

《2024超級巨星紅白藝能大賞》的總主持人LULU今（28）日發文提到黃偉晉在主持人群組道歉，她第一反應是很心疼對方，當時她在台上處理道具，其實沒有聽到黃偉晉說了什麼，直呼：「對我來說這是一個放送事故，而他完完全全沒有那個意思，訕笑騷擾更是不可能，這點我百分百替偉晉背書」。

LULU發布限時動態為黃偉晉背書。（圖／LULU Instagram）

他們為這一場主持開了無數會議，也因為黃偉晉更認識LE SSERAFIM，黃偉晉對這組嘉賓的尊重與真心從日常排練中表露無遺，面對長達七小時的主持，偶爾會有閃神，LULU無奈說：「但也因為這一句無心的話被無限炎上，確實遺憾，說者無心但若聽者有意他在第一時間表達抱歉之意，也希望粉絲能保持理性。」

對於主持工作，LULU說：「要完成一場大型錄影真的很不容易，每一位登台的藝人朋友傾盡全力，身為主持人的我們也毫無保留，每一分秒都在判斷該和去何從，我有時候也會閃神漏掉東西，我也謝謝我的夥伴在台上救援，我也是第一次主持紅白，謝謝台視的邀請，首次的表現還有很多進步的空間，謝謝大家的包容與支持」，她也同時提醒場內所有的錄音錄影都是違反規定的。