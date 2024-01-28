伊朗表示，他們的「史莫格火箭」(Simorgh)發射成功，將3顆衛星送入太空軌道，這款火箭先前就多次嘗試運送衛星入軌，這是首次成功。

美聯社報導，從伊朗國家電視台發布的影片顯示，這枚火箭是在1月20日，於伊朗塞姆南省(Semnan)的霍梅尼太空港(Imam Khomeini Spaceport)發射升空。

這枚火箭上就用波斯語寫著「我們可以」的口號，在新聞影片中，電視台記者說：「火箭的轟鳴聲，在我們國家的天空和無限的太空中迴響，證明我們可以。」

✴️ The Iran of the new century is a space #Iran 🇮🇷✌️



🎥 The moment of successful launch of Mahda, Kihan 2 and Hatef 1 satellites

With Simorgh native satellite receiver #IranInReality pic.twitter.com/CBCgXVtWop — Negin🌷 (@negin_m1358) January 28, 2024

根據伊朗國營電視台的說明，火箭攜帶的3枚衛星，分別叫做 Mahda、Kayhan-2 和 Hatef-1。 Mahda 是一顆研究衛星，而 Kayhan 和 Hatef 是用來全球定位和通訊的小型衛星。伊朗資通部長扎雷普爾(Isa Zarepour)表示，通訊中心已經接受到Mahda的訊號。

史莫格火箭(其名意思是「神鳥」或「鳳凰」)已經連續5次發射失敗，美國一直持續關注，其中一次的失敗後，美國前總統川普特別展示間諜衛星的拍攝照片，伊朗的火箭發射台發生爆炸。

美國分析師表示，史莫格是一種兩級液體燃料火箭，可以將衛星送入近地軌道。

然而，火箭與洲際彈道飛彈是一體兩面，所以史莫格火箭也可以搖身一變成為攜帶彈頭洲際彈道飛彈。

美國先前曾表示，伊朗的衛星發射，已違反了聯合國安理會的決議，並呼籲德黑蘭不要進行涉及能夠運載核武的彈道飛彈的活動。但是自強硬派總統萊西 (Ebrahim Raisi)上台之後，他進一步推動了伊朗的火箭/飛彈計劃。同時，伊朗的鈾濃縮比以往任何時候，都更接近武器級水準，材料足以製造幾枚核彈。

周五，法國、德國和英國譴都責伊朗的衛星發射，也認為這項技術推進伊朗發展遠程彈道飛彈。