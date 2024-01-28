財政部公布2023年度第3季房地合一稅明細，投資客氣勢消退，持有5年以下、課徵35％稅率以上的件數降至1萬1315件，相較第2季少了695件，減幅近5.8％，短期交易占總件數比重也跌破4成，降至38.8％。財政部分析，短期交易件數減少，《平均地權條例》上路、利率維持高檔可能都有影響。

房地合一2.0是2021年7月上路，修法後持有房屋者如果短期出售，獲利所得就會被課較高稅率，例如持有2年之內就出售，適用45％的稅率；持有超過2年未達5年則會被課35％的稅率，因此適用45％、35％的案件數就會被視為投資客短期交易的動向。此外持有超過5年未達10年則會被課20％的稅率；超過10年則是15％稅率，不過如果是自住並設有稅籍滿6年以上稅率維持10％，同時所得在400萬元以下免稅。

根據財政部統計，2023年第3季房地合一稅總申報件數2萬9143件，季減0.4％，適用45％稅率有5503件，季減9.1％，占比18.9％；適用35％稅率者，則有5812件，季減2.3％，占比19.9％。短期交易占總交易件數比重也僅占38.8％，較第2季下降2.2個百分點。相較於去年同季，短期交易案件也同步萎縮208件，年減1.8％，占比也下降了4.5個百分點

外受到新青年安心成家貸款8月上路，降低首購族的負擔壓力，長期的交易案件則有增長，適用20％的交易案件突破1萬件，達到1萬0397件，季增1070件，占比達到35.6％。

房地合一稅第3季整體稅額約132.3億元，以2023年來說已經逐漸從谷底復甦，其中短期交易應納稅額達65.69億元，相較於第2季略增近2億元，貢獻度占比49.44％。而適用20％的稅額64.93億元，貢獻度48.9％。

外界關心，《平均地權條例》2023年7月上路，是否嚴重影響到投資客的布局，導致短期交易萎縮？財政部官員分析，不僅是《平均地權條例》上路，加上利率維持高檔，購屋資金壓力上升，使房地合一稅短期交易案件減少，不過後續影響性仍要觀察；至於新青安是否鼓勵長期持有的交易案件，目前還看不出來。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則表示，受到房地合一2.0影響，有實力的投資客持有時間確實被拉長，目前都是3年以上，若投資客想要減輕資金壓力，可能會選擇在租賃市場短期出租，目前的租賃市場供給確實較過往略增。