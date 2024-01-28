28歲林姓男子27日中午開車載3名同事趕赴尾牙宴，行經桃園市中壢區高鐵南路五段路口左轉時，遭對向綠燈直行砂石車撞上，3名同事送醫不治，林男命危。有熟悉該路段的網友在PTT八卦板指出，該路段轉進去後其實看不到任何燈號，要整個人翻身才看得到的視角；除了橋墩死角，還有分隔島中間的那堆樹，會完全看不到來車。且那條路車速很快，限速70，一綠燈馬上走非常容易出事。鄉民看了直呼「看完我同意國賠！」

「這條我算常在走，因為要左轉，我一定都會先轉進去，因為這條路又直又長，大家都開超級快的！」有網友今(28日)在PTT八卦板發文附圖說明指出「如果你不轉進去的話後車會遇到一堆智障，要嘛EQ好按喇叭，要嘛他想說你綠燈幹嘛突然停下就直接撞下去了！」

該網友強調，「但是轉進去後，其實是看不到任何燈號！對，完全喔！要整個人翻身才看得到大概這樣的視角（附圖），其實就是根本連燈號都看不到！」他還提到「前面也沒任何燈號，不知道能不能馬上過？」、「除了橋墩死角，還有分隔島中間的那堆樹，會完全看不到來車！重點就是大家都開很快，你一綠燈馬上走，非常容易被闖紅燈的人收掉！（路太直了 沒辦法 速度降不下來乾脆直接闖）」

「所以有時候還是要一些防衛駕駛的本能！（綠燈還是左右探頭一下在走）（台灣駕照真的太好考了，一堆三寶）」該網友直言「而我每次到這邊都跟我老婆說：這邊不要跟我說話，讓我專心看車！不過...這起嚴重車禍...我以後應該不敢走了...！」

該網友並貼出事故影片連結，補充說明：「紅車也是跟我一樣先進去，只是他可能沒注意到是否有左轉燈？加上橋墩死角（其實那邊有一點點的微下坡），所以看不到大車，於是就發生了這起遺憾事了。R.I.P.」再補充「確實左轉後對向車道有紅綠燈，為了安全行駛本身也應該這樣，但如果是這樣，這個車道本身就不該設立可以左轉，因為會讓人分不清號誌也看不懂（外地人和三寶）」、「且那條路車速很快，限速70！」

鄉民表示「交通部繼續無視交通工程的重要」、「也沒畫停止線，一堆人還說闖紅燈活該？沒停止線哪裡來的闖紅燈啊」、「祝福那些把禁止左轉拿掉的在地天才以後在這個路口都能心安理得地左轉」、「看完我同意國賠，莫非定律必死局」、「有夠爛的道路設計，很符合鬼島作風」、「感謝交通部的規劃」、「謝謝交通部這麼貼心的設計」、「交通部交通局最重要的是收罰金」、「應該全面禁左轉」、「這種路好恐怖...！」