美國前總統川普在共和黨內的支持率遙遙領先，重返白宮再度執政的可能性大增。美國《華盛頓郵報》驚曝，川普已在計畫打一場比他先前任內更大規模的對陸貿易戰。不過美國兩黨經濟學家都警告，川普設想的措施勢將對美國與全球經濟造成重大破壞，嚴重程度遠遠超過他之前任內的對陸貿易戰。

《華盛頓郵報》引述消息人士說法報導，川普已和幕僚商討對所有大陸進口商品徵收60%關稅的可能性。截至去年11月，大陸是美國第3大貿易夥伴，僅次於墨西哥和加拿大，占美國對外貿易總額的11.7%。

反對關稅的右翼智庫稅收基金會（Tax Foundation）資深經濟學家Erica York直言，2018年到2019年的貿易戰破壞性巨大，而川普這次措施的影響範圍更是遠遠超過，甚至難以與其相提並論，並警告，「這有可能顛覆與分裂全球貿易，其程度恐怕是我們數世紀以來未曾見過」。

華盛頓智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）所長Adam Posen直指，川普的貿易提議「瘋狂」，認為對大陸進口商品的打壓將導致美國企業損失數十億的潛在客戶。

大多數經濟學家也表示，川普對大陸商品徵收高關稅，成本主要是由美國消費者與企業支付，而不是大陸政府。

許多網友也在PTT上譏諷川普的想法，「物價要噴到太空，房價要翻倍了嘛」、「提高多少最後還不是都美國平民自己吞下去，最後吞到高通膨的苦果」、「川普在嫌美國的通膨、流浪漢、0元購的現象還不夠，嘻嘻」、「通膨回來 美元完蛋」、「瘋子總統會做啥都不意外」。