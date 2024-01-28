前混血AV女優小澤瑪麗亞當年以天使臉孔與魔鬼身材，擠身天后之列，更是萬千男人的傳奇D槽女神，2010年宣布引退從商，如今已是經營多間店的老闆，近期更受邀來台參加寫真博覽會，吸引不少粉絲朝聖；不過，38歲的小澤瑪麗亞被發現狀態不如以往，天使臉孔變得僵硬塑膠化，網友忍不住嘆「可惜了」。

近日「TSE台灣寫真博覽會」在台北松山文創園區盛大舉辦，有不少寫真女星或女優現身替粉絲簽名、合照，令人驚喜的是，傳奇混血女優小澤瑪麗亞也特地來台參與盛事，連續3天都到場；有不少網友興奮曬出與小澤瑪麗亞的合照，畢竟當年她在AV圈的火紅程度被視為「女性公敵」。

小澤瑪麗亞現身台北「TSE台灣寫真博覽會」，現況被發現臃腫劣化。（圖／摘自小澤瑪麗亞Instagram）

不過，有一些網友注意到小澤瑪麗亞退役從商後，臉蛋和體態都和當紅時期差很大，混血臉孔變得很不自然，這些年也吃很好的樣子，「大澤瑪麗亞？」、「整個走鐘」、「看來還是只能回顧舊片」、「好像不同人」、「天啊，我認不出來耶」、「相見不如懷念」。

其實小澤瑪麗亞昔日在AV女優中人氣相當高，還曾來台參與電影《絕命派對》，之後無預警退役後，轉戰東南亞從商，經營酒吧、膠囊旅館和俱樂部等，事業很成功。