繼新加坡與馬來西亞之後，泰國也在28日與中國在曼谷簽署互免簽證協定，協定將從2024年3月1日起生效。雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。自此，東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」3個國家已全部對中國遊客免簽。

據《網易新聞》報導，消息公布後，大陸知名旅遊平台《攜程網》上新加坡即時搜索熱度迅速上揚。僅十分鐘時間，新加坡相關旅遊產品熱度環比增長超30%，並有持續走高趨勢。同時，新加坡旅客入境中國熱情也迅速點燃，Trip.com資料顯示，新加坡遊客搜索中國關鍵字的搜索熱度環比增長超2成；今年至今，新加坡旅客預訂入境中國的旅遊產品訂單量環比增長66%。

《去哪兒》資料顯示，新加坡為春節熱門目的地第5名，從出發地來看，上海、廣州、北京、杭州、廈門是熱門出發地，新加坡熱門酒店商圈為聖淘沙、濱海灣、魚尾獅公園、克拉碼頭。

在即將到來的春節假期，新加坡也是中國遊客重要的出境遊目的地。攜程資料顯示，截至1月24日，2024春節假期中國遊客前往新加坡訂單量同比去年增長超14倍。

就在前2天，中國和新加坡也簽署了互免簽證協定，於2024年2月9日（農曆除夕）正式生效。

截至目前，中國已與158國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與包括新加坡、馬爾地夫、哈薩克等22個國家實現全面互免簽證。

此外，還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。中國公民出境便利化程度大幅提升，中國護照「含金量」將越來越高。