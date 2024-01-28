民眾黨前立委蔡壁如這次大選失利後，傳出將回歸民眾黨中央任中央委員，蔡壁如表示，她已經答應選民續留台中，未來會繼續深耕台中。針對蔡壁如新職稱「中央委員」曝光，前立委郭正亮表示，蔡壁如決定留在台中選區，民眾黨一定要給她一個身分，跟黨有連結，還要她幫忙尋找2026年的縣市議員候選人。

針對民眾黨27日在彰化辦感恩餐會，全程雖不開放媒體攝影，但從拍到的畫面看到，掛在蔡壁如椅背的牌子職稱則是寫著「中央委員」。郭正亮今(28日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中對此表示，蔡壁如要留在選區，民眾黨一定要給她一個身分，跟黨有連結。

郭正亮接著指出，民眾黨主席柯文哲要在各地發展，民眾黨2026年在全國各縣市，議員候選人起碼會提100個，因為柯文哲有20幾趴的選票。蔡壁如也有這個使命，要幫忙找人，柯文哲本來在各縣市就需要有頭人，不然怎們找候選人，包括怎麼評估，所以蔡壁如本來就要這樣發展。