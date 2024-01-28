一名名為「詹姆士」的網紅日前因為一段影片在網上爆紅，在IG擁有6.6千粉絲的他，在影片中到大賣場拍片，直接打開零食、飲料試吃，接著他卻把商品原封不動塞回貨架，影片曝光後讓外界怒罵沒公德心。相關賣場全聯、家樂福都表示會依法報警處理，該網紅已經刪文，但是在今天晚間PO出道歉影片，並說明商品都有付錢。

網紅PO出商品都有結帳的證明。（圖／翻攝IG：dai_james0925）

全聯已將相關事證錄影存證，將由公司法務處理，會採取法律行動，導正不良風氣和維持賣場秩序；同樣為受害商家的家樂福表示已留存監視器畫面並報警處理，會追究到底不和解。

而網友看到道歉影片，紛紛留言表示「消費明細2023/11/29，發票日期2024/1/26，然後呢？能證明你拍片當天的日期嗎？」、「你已經影響到商譽了，有得賠了」、「為何當時不po結帳過程 等出事了 才po 鬼才相信你們當下有結帳」、「搞不清楚重點欸？」、「罪證確鑿文章+1」、「重點不是有沒有付錢吧！是你的行為會教壞小朋友欸⋯」、「我不要看你秀發票，我要看你秀傳票」。