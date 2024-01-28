網紅超哥日前因不滿前英雄聯盟世界冠軍Toyz抱怨他開的日式料理店醋飯難吃，使出「超派鐵拳」痛毆「醋飯天條」的Toyz，被網友將兩人做成惡搞哏圖「打過世界冠軍的男人」，話題不斷。超哥之前才被網友挖出打警衛、推醫護人員等前科，超哥都澄清不是他。但日前他開大牛違規撞騎士，遭判拘役10日，坐實過失傷害前科。PTT鄉民直呼「之後還會有故意傷害，傷害家族都快湊滿了」、「是開了多少讓我超哥付不起？」

根據《中天新聞網》報導，該案件發生在去(2023)年5月10日晚間約9時，YT頻道《超派人生》網紅超哥因出席飲料店開幕活動，離開時開著租來的「大牛」藍寶堅尼在台北市西寧北路口違規橫跨雙黃線左轉後，竟撞上待轉的機車騎士。超哥當時賠了6千現金以為和解，結果事後仍舊挨告。超哥當時還不滿在臉書發文說，「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘？這不是好事！」

近日法院判決出爐，法官認為超哥未注意車前狀況貿然行駛，因而肇事致李姓騎士受傷，雖於犯後坦承犯行，並當場給付6000元給為方，但就本件事故過失責任高低，依過失傷害罪，處拘役10日，可易科罰金1萬。至於之前網友挖出的滿滿案底，包括打警衛、推醫護人員等案件，超哥則澄清是「同名同姓」不是他本人，也否認有緩刑在身。但超哥如今因為交通違規撞傷騎士，當真讓自己背上了過失傷害前科。

PTT鄉民表示「賠1萬而已，什麼前科」、「過失傷害啊！之後還會有故意傷害，傷害家族都快湊滿了」、「所以是有錢就可以被叫哥嗎」、「會提告一定是和解沒喬攏啊，是開了多少讓我超哥付不起？」、「民眾堂+1」、「民進堂的好友啦，還在賴給別人」、「給六千就可以開車撞人嗎？要檢討的是開車撞人不顧他人安危的魯莽惡意吧」、「當場付6000是他自己講的吧？搞不好當下嘴巴不乾淨態度差？對方氣不過才告」。