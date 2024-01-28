彰化縣大村鄉中正西路昨天（27日）晚間7點左右，發生一起嚴重車禍，江姓男子（46歲）為了幫孩子買餅乾，竟酒駕騎乘電動自行車上路，行經中正西路往西行，突然切往對向車道左轉，不幸遭對向吳姓男子駕駛自小客車撞上，頭部重創仍在醫院與死神拔河，至於詳細的肇事原因，仍有待後續調查釐清。

這起事件發生在昨天晚上7點48分左右，46歲的江姓男子騎乘電動自行車，行經中正西路由東往西方向行駛，突然從外車車道切到內側，打算直接左轉到275巷內，沒想到慘遭對向的吳姓駕駛撞上。

吳姓男子駕駛自小客車閃避不及，直接撞上江男，江南遭撞後重創倒地不起，頭部受到猛烈撞擊，民眾報警將江男送往彰基醫院急救，因顱內出血緊急手術治療，目前仍昏迷住院當中。

而根據江男家屬供稱，江男出門是要幫小孩買餅乾，沒想到竟然車禍；警方則表示，從路口監視器來看，江男突鬼切左轉，遭對向的吳男撞上，吳男酒測值為0，江男酒測值則達1.755mg／l，不過詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。

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