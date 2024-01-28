萊爾富便利商店去年底由聯邦集團正式入主經營權，不只力拚3年後開破2千店，也打算調整調整貨架增加新品，並且積極與多方玩聯名。今（28日）萊爾富營運長陳建成替PLG例行賽開球，也談到預計2024年營收要拚年增逾10％。

台灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE＋ 2023-2024年球季例行賽，今下午於臺北和平籃球館開打，萊爾富營運長陳建成也應邀出席開球。陳建成表示，這次是他人生中首場開球儀式，就獻給「臺北富邦勇士籃球隊」主場，除了號召在場的熱血球迷朋友一起為職業選手加油打氣外，也鼓勵民眾在新的一年有新的氣象。

萊爾富易主後也有新年新目標，陳建成說道，萊爾富2023年營收為248億元，預計2024年營收拚年增逾10％。早在去年末萊爾富舉辦年菜預購記者會時，數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓亦出面談及營運目標，像是貨架增高讓可亮相的新品變多，未來也打算要賣冰沙，不讓競業霜淇淋霸佔鋒頭；另力拚3年後總店數破2000家，往後與異業合作時更有籌碼談判。