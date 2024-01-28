韓國天團「Super Junior」（SJ）昨起連續2天在高雄巨蛋舉行「Fan Party」粉絲見面會，活動尾聲粉絲也送上排字應援「讓我媽媽看看女婿吧」，神童看到後便說「那不是應該要結婚嗎？你們都還沒有結婚嗎？」圭賢也補槍「在那個位子只能勉強說自己沒有」，只有銀赫貼心接哏「在老婆我想去你的家，我是老公」。而他們在3、4、5、8月都將以不同身分再訪台，東海霸氣喊：「你們甩不開我們的！」

安可環節，成員們一一分享感言，東海先是問大家開不開心，並稱「2024第一個月就能跟大家見面很幸福，新年的第1個月見面大家也很開心吧，以SJ的身份來跟大家見面很幸福，還有接下來會以SJ身份為大家準備很多東西，會有很多機會跟大家見面」，不忘預告D＆E正在準備新專輯，「活到這個年紀除了成員們就只有你們了，我會相信大家，努力往前衝，也要一直支持我們的成員唷」，不忘用中文喊「永遠在一起」。

圭賢也再度宣傳自己5月4日的個人演唱會，以及明天在台上舉辦的專輯簽售會，銀赫跟東海組成的D＆E小分隊則是3月24日會來參加高雄櫻花季拼盤演唱會，「正值櫻花開得很滿的時候跟大家見面喔」，另一個小分隊L.S.S.也將在4月20日於林口體育館開唱，藝聲機智笑喊：「那6月的時候，是不是我跟厲旭要來一下呢？」始源也補充「8月還有SUPER SHOW SPIN OFF唷」，銀赫甜喊：「我們今年多多見面吧各位！」

藝聲感性說「隨著年紀的增長，時常會感到不安，但每當我內心有點動搖的時候，都是大家把我抓回去，我也會努力理解大家心意度過這一年，我愛你們」，始源也用中文甜蜜告白「你們不是一個人，我們會在你們身邊，一定要記得，好不好」，還引用聖經名言「最重要的就是愛」，銀赫則心疼在搖滾區站了3小時的粉絲，要大家趕快回家休息跟按摩，也非常感謝台灣歌迷特別在休息室準備了按摩椅讓他們放鬆。

隊長利特最後結尾，「我覺得我們還可以再維持個20年，到時候的話你們也會來嗎？」但秒被東海虧「但哥你那時候已經60歲，他則不忘玩哏爆笑回應「髮箍」，也不忘再度稱讚台灣粉絲：「你們到底是怎樣，怎麼這麼完美，連我們在休息室都顧慮到了，不只有食物，還有讓我們玩的迷你跑車，這麼多的細節，感受到大家有多愛我們」，並約定「就像大家永遠站在我們這邊，我們也會緊握著你們的手，成為最佳的陪伴」。

不只後台準備食物、按摩椅、迷你跑車，最後又推出蛋糕提前為2月生日的圭賢和始源慶生，讓利特不禁感嘆「你們怎麼這麼浪漫」，圭賢也許願，希望成員跟粉絲都不要有病痛地度過一整年，始源不忘補充「以及沒有任何壓力，只有幸福的事情發生」，此時利特又忍不住說「但適當的壓力是好的」，其他人也冷淡回「知道了」，再度笑翻全場。