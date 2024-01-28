《賀瓏夜夜秀》日前因邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，言談間被指是隱射民進黨不分區立委提名人陳俊翰律師，引發爭議。主持人賀瓏今（26）日在《賀瓏夜夜秀》首回應，虛心接受所有評論，表示已經向律師陳俊翰道歉！

賀瓏表示，夜夜秀的訪談寫手會事先提供問題，回答是來賓提供，不會限制來賓一定要按照訪綱走，所以被炎上的那幾句話和動作，並不是段子，和喜劇無關。

他說，來賓言論也不代表夜夜秀以及所有工作人員的立場，夜夜秀是可以包容各種立場來賓的平台，不同黨派、不同國家的人，都有邀請。只要願意誠懇坐下來理性對談，都有機會能來。

他指出，我們願意給予不同立場的人在這舞台上，有表達自己觀點的空間，我們對自己的期許是不會因為對方立場不同，就拒絕溝通。

賀瓏直言，影片上線之後，很多人指出，王局是在模仿陳律師。王局的說法和作法是有問題的，模仿身障人士絕對不洽當。另外，陳俊翰律師也並不是強迫上台作秀，他是上台認真發表政見，希望推動身障者權益，是值得被大家尊敬的人。所以，在周三就連繫上陳俊翰律師，並向他道歉。感謝他願意既往不究，也願意和我們多交流。

賀瓏強調，最後，作為導演，我有責任，我們團隊不應該在後製的時候，只有在前面加上「來賓言論不代表台立場」，應該反覆研究來賓言論、肢體動作是否洽當，這是夜夜秀的疏失，我們虛心檢討。

賀瓏提到，這次的風波也讓我們注意到陳俊翰律師，他是律師、會計師、身心障礙者，一出生罹患肌肉萎縮症，台大畢業獲得哈佛碩士，密西根大學博士。放棄美國健保給付藥物回到台灣，致力於改善台灣身障者權益。藉此機會，邀請大家共同關注身心障礙者權益。

賀瓏說，雖然大選結束，但不分區立委是有遞補機制，期待未來陳俊翰律師藉由民進黨內的安排，能以遞補方式進到立法院，為身障者爭取更多權益。如果沒有這個機會，還有另一個方式，就是2028年，大家把票投給對身障者權益付出最努力的民進黨，增加民進黨不分區立委席次，把陳俊翰律師送進立法院，「2028年夜夜秀會盡全力輔選民進黨！」

賀瓏承諾，夜夜秀不會被有心人是擊倒，絕對不會被他人動用媒體出征就黯然把節目收掉。4年後我依然會站在這舞台上，用娛樂關心社會，用喜劇諷刺時事，夜夜秀會繼續下去，薩泰爾不會妥協。