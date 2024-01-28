民進黨總統當選人賴清德曾承諾，護病比的入法將在「兩年內或我的任內來完成」。衛福部26日公告三班護病比，但仍未給出入法時間表。護理界對此感到不滿，直言如此一來「醫院沒達標也不會怎麼樣」，而新的護病比對護理人員來說仍很沉重。國民黨立委當選人廖偉翔提出3主張：急性和特殊病床護理師每月增加津貼1萬元，研議3班護病比入法並保障健保點值0.95元，擴大智慧護理，民進黨不願推的法案就由藍營推。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳質疑，過去衛福部與護理界開會時，曾承諾要分2階段將護病比入法，但時至昨日，還是沒有講出時間表。三班護病比的規範，只有獎勵沒有罰則，醫院沒達標也不會有事。高護病比除讓護理師精疲力竭，也會造成病人安全的危害。衛福部曾委託國衛院評估，地區醫院合理的三班護病比應為1：9、1：11、1：13，但此次公告的標準卻為1：10、1：13、1：15，對護理人員來說仍然很沉重。

「修改病護比不會解決護理人員缺口，調整健保制度跟薪水才會！」廖偉翔表示，衛福部提出「修改病護比」與「夜班發放獎勵金」兩個方案，完全沒有切中要害。首先，獎勵金針對夜班同仁，只會造成「白班護理師都去搶夜班，地區醫院或區域醫院的護理人員往醫學中心流動」的問題，最後讓「白班」跟地區醫院的業務壓力與人力荒更加巨大，更和政府推動的分級醫療制度背道而馳，不只沒有解決問題，更是製造問題！

廖偉翔強調，其次，修改病護比，也不會解決人力短缺的問題。各家醫院現在最困擾的就是急診塞爆的問題，「缺病床」都已經要變成第九缺了！結果衛福部長薛瑞元面對國民黨提出「醫院中的急性病床和特殊病床的護理師，每月增加津貼1萬元」政見時，還批評是亂開支票，完全沒有體恤基層人員辛勞。薛瑞元覺得不可能，是因為過去是民進黨過半，根本不會修《健保法》，但現在的國會版圖已經不一樣了。

「民進黨不願推動的法案，就由我們推！」廖偉翔提出：醫院中的急性病床和特殊病床的護理師，每月增加津貼1萬元。研議三班護病比入法並檢討健保支付制度，健保點值保障0.95元並以1點1元為目標。加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理、加大政府投資健康及加強品質監測管控。護理人員工作壓力與全民健康問題，都在水深火熱之中，「我們會全力推動修法，不再讓醫護人員一而再、再而三的心情跟薪水都受委屈！」