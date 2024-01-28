中國大陸解放軍東部戰區遠程火炮的數量，近年來不斷增加，甚至有軍事研究者發現，中國大陸更新建了兩個「遠火」旅營區，甚至其中一個距離金門僅只有15公里。而國防部則回應，國軍都有嚴密監控，並可因應敵軍各種可能行動，適切調整兵力應處。對此，前海軍艦長呂禮詩28日就表示，「為什麼要在這麼沿海的距離，部署這種遠火部隊呢？為基本上來講，要作戰之前，這些部隊裡面的所有的遠程火力、火箭彈車都已經解散了」，引發討論。

呂禮詩28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在解放軍在泉州的深程、岩峰村這兩個地方，部署了遠程火力部隊，尤其是岩峰村距離金門只有15公里，距離台灣190公里，為什麼要在這麼沿海的距離，部署這種遠火部隊呢？這是我們要好好想一想的」。

呂禮詩也提到，「為什麼他們敢這樣放？因為基本上來講，要作戰之前，這些部隊裡面的所有的遠程火力、火箭彈車都已經解散了」，至於這些遠火部隊可以打多遠？呂禮詩最後也提到，「連日本的東南諸島都打得到，台灣沒有一個地方不是彈著點，所以他部署在哪裡其實對我們都是威脅」。