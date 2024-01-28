長榮航空機師取得合法罷工權，擬在春節期間行動，在行政院協調下，勞資雙方達成4點共識，讓春節、清明罷工危機解除，交通部長王國材晚間表示，這個好消息，旅行業者和旅客都可以放心春節出遊，交通部已要求高層要定期跟工會對話。

行政院副院長鄭文燦今（28）日晚間召集交通部長王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏及桃園機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成共識包括調漲飛行員正駕駛每月1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元，且至2026年5月31日為止，不會再針對本次提出的三項議題發動罷工行動。

交通部表示，行政院長陳建仁非常重視本次勞資雙方爭議，並指派鄭副院長主持會議，勞資雙方對於調漲飛行員結構薪資、外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限、聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

鄭文燦強調，感謝長榮航空及桃園市機師工會在確保公司永續經營的前提下，以雙贏為目標持續協商，機師是民航業重要的資產，這次的協議不是結束而是新的開始，期盼勞資雙方都有更深入的溝通及對話。

鄭文燦也感謝在協商過程中交通部、勞動部與桃園市政府的協助，因主管部會居中協調讓雙方得以有空間進行協商，今天才能讓雙方達成協議。今天協議不是一個結束，而是一個嶄新的開始，期許雙方能在未來持續努力，共創雙贏。

王國材指出，近日有接獲來自旅行業者的壓力，都希望交通部能處理長榮罷工爭議，今天有這個好的消息，旅行業者和旅客都可以放心春節出遊。交通部的相關單位有類似的勞資爭議，並已要求高層要定期跟工會對話，建議長榮航空可以參考辦理。