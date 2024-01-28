長榮航空表示，長榮航空秉持開放的態度，持續提出可行方案與機師工會協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益與勞資和諧的雙贏局面。長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。

長榮航空強調，照顧員工的初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利。未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。

長榮航空勞資再調解 機師爭取到「這個」
罷工危機未解 交通部要求長榮提應對計畫 公告諮詢管道
長榮勞資協商部分議題達共識 1／31再協商
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